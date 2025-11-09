Шатдаун у США: вже скасована тисяча авіарейсів, очікується ще більше
Американські авіакомпанії скасували 1000 рейсів через припинення роботи уряду США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Наступного тижня очікується скасування ще більшої кількості авіарейсів у найзавантаженіших аеропортах США через наказ Федерального управління цивільної авіації.
Це розпорядження ухвалене у відповідь на те, що авіадиспетчери, яким майже місяць не виплачували зарплату, все частіше звільняються з роботи.
Ровідомляється, що пасажири стикалися зі скасуванням рейсів в останню хвилину та довгими чергами на перевірку безпеки в 40 американських аеропртах, включаючи хаби в Атланті, Далласі, Денвері та Шарлотті, Північна Кароліна.
Авіакомпанії очікують обмежених перебоїв у роботі цими вихідними і наголошують, що міжнародні рейси не постраждають.
Але, за словами міністра транспорту США Шона Даффі, якщо локдаун триватиме довше, ще більше диспетчерів звільняться через відсутність уже другої поспіль зарплати. Тому кількість скасованих рейсів може зрости з 10% до 15% і навіть до 20%.
Наслідки шатдауну
Як раніше писало РБК-Україна, через шатдаун у США американських військових у Німеччині відправляють до фудбанків.
Приблизно 37 тисяч американських солдатів, розміщених у Німеччині, ризикують залишитись без зарплати за листопад.
Тим часом армія США опублікувала на своєму сайті рекомендації, до чого військові можуть вдатись у скрутній ситуації: це екстрені соціальні виплати, позики, продовольчі банки та організації, що видають продукти харчування.
Шатдаун стартував 1 жовтня і триває вже 40 днів. Причина - розбіжності демократів і республіканців щодо фінансування охорони здоров'я. Перші вимагають продовження субсидій на медичне страхування, другі на це не погоджуються.