Шатдаун у США: вже скасована тисяча авіарейсів, очікується ще більше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Н аступного тижня очікується скасування ще більшої кількості авіарейсів у найзавантаженіших аеропортах США через наказ Федерального управління цивільної авіації.

Це розпорядження ухвалене у відповідь на те, що авіадиспетчери, яким майже місяць не виплачували зарплату, все частіше звільняються з роботи.

Ровідомляється, що пасажири стикалися зі скасуванням рейсів в останню хвилину та довгими чергами на перевірку безпеки в 40 американських аеропртах, включаючи хаби в Атланті, Далласі, Денвері та Шарлотті, Північна Кароліна.

Авіакомпанії очікують обмежених перебоїв у роботі цими вихідними і наголошують, що міжнародні рейси не постраждають.

Але, за словами міністра транспорту США Шона Даффі, якщо локдаун триватиме довше, ще більше диспетчерів звільняться через відсутність уже другої поспіль зарплати. Тому кількість скасованих рейсів може зрости з 10% до 15% і навіть до 20%.