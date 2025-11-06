ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Американських військових у Німеччині відправляють до фудбанків через шатдаун у США, - ЗМІ

США, Четвер 06 листопада 2025 06:20
UA EN RU
Американських військових у Німеччині відправляють до фудбанків через шатдаун у США, - ЗМІ Ілюстративне фото: військові США (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Американські солдати в Німеччині можуть не отримати зарплату за листопад через тривале припинення роботи уряду США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Euronews.

Приблизно 37 тисяч американських солдатів, розміщених у Німеччині, ризикують залишитись без зарплати за листопад.

Їхні жовтневі зарплати покрили за рахунок надходження коштів на випадок надзвичайних ситуацій, пише видання.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що військовослужбовці можуть залишитись без грошей, якщо бюджетний глухий кут між демократами та республіканцями продовжиться.

Тим часом армія США опублікувала на своєму сайті рекомендації, до чого військові можуть вдатись у скрутній ситуації: це екстрені соціальні виплати, позики, продовольчі банки та організації, що видають продукти харчування.

Варто зазначити, що німецькі соціальні виплати здебільшого є недоступними для американських військових.

Найтриваліший шатдаун у США

Як писало РБК-Україна, у США зараз найтриваліше припинення роботи уряду в історії країни. Вже 37 днів державні установи залишаються закритими, а сотні тисяч працівників не отримують зарплату.

Затримки рейсів посилюються через нестачу авіадиспетчерів і працівників служби безпеки TSA. А 42 мільйони американців, які отримують допомогу через федеральну продовольчу програму SNAP, у листопаді отримають лише половину своєї звичної допомоги.

Найбільші аеропорти США скорочують кількість рейсів через шатдаун. Скорочення зачеплять аеропорти, які обслуговують Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес і Даллас.

За оцінками аналітиків, це може торкнутися до 1 800 рейсів і понад 268 000 пасажирських місць. Міжнародні перельоти поки залишаться без змін.

Авіакомпанії закликають до завершення шатдауну, наголошуючи на ризиках для безпеки пасажирів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
Новини
Генштаб: оборонців Покровська посилено, вживаються заходи щодо блокування ворога
Генштаб: оборонців Покровська посилено, вживаються заходи щодо блокування ворога
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України