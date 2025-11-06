Американських військових у Німеччині відправляють до фудбанків через шатдаун у США, - ЗМІ

Американські солдати в Німеччині можуть не отримати зарплату за листопад через тривале припинення роботи уряду США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Euronews.

Приблизно 37 тисяч американських солдатів, розміщених у Німеччині, ризикують залишитись без зарплати за листопад.

Їхні жовтневі зарплати покрили за рахунок надходження коштів на випадок надзвичайних ситуацій, пише видання.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що військовослужбовці можуть залишитись без грошей, якщо бюджетний глухий кут між демократами та республіканцями продовжиться.

Тим часом армія США опублікувала на своєму сайті рекомендації, до чого військові можуть вдатись у скрутній ситуації: це екстрені соціальні виплати, позики, продовольчі банки та організації, що видають продукти харчування.