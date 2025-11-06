Американських військових у Німеччині відправляють до фудбанків через шатдаун у США, - ЗМІ
Американські солдати в Німеччині можуть не отримати зарплату за листопад через тривале припинення роботи уряду США.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Euronews.
Приблизно 37 тисяч американських солдатів, розміщених у Німеччині, ризикують залишитись без зарплати за листопад.
Їхні жовтневі зарплати покрили за рахунок надходження коштів на випадок надзвичайних ситуацій, пише видання.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що військовослужбовці можуть залишитись без грошей, якщо бюджетний глухий кут між демократами та республіканцями продовжиться.
Тим часом армія США опублікувала на своєму сайті рекомендації, до чого військові можуть вдатись у скрутній ситуації: це екстрені соціальні виплати, позики, продовольчі банки та організації, що видають продукти харчування.
Варто зазначити, що німецькі соціальні виплати здебільшого є недоступними для американських військових.
Найтриваліший шатдаун у США
Як писало РБК-Україна, у США зараз найтриваліше припинення роботи уряду в історії країни. Вже 37 днів державні установи залишаються закритими, а сотні тисяч працівників не отримують зарплату.
Затримки рейсів посилюються через нестачу авіадиспетчерів і працівників служби безпеки TSA. А 42 мільйони американців, які отримують допомогу через федеральну продовольчу програму SNAP, у листопаді отримають лише половину своєї звичної допомоги.
Найбільші аеропорти США скорочують кількість рейсів через шатдаун. Скорочення зачеплять аеропорти, які обслуговують Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес і Даллас.
За оцінками аналітиків, це може торкнутися до 1 800 рейсів і понад 268 000 пасажирських місць. Міжнародні перельоти поки залишаться без змін.
Авіакомпанії закликають до завершення шатдауну, наголошуючи на ризиках для безпеки пасажирів.