Поставки американської зброї Україні та НАТО затримуються через шатдаун у США, - Axios

Через тривале часткове закриття уряду США було затримано експорт американської зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, призначеної для союзників по НАТО та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, урядовий шатдаун, який триває вже 40 днів, паралізував роботу низки федеральних відомств, зокрема бюро Держдепартаменту, що займається погодженням експортних контрактів. Через це зірвано або відкладено постачання таких систем, як HIMARS, Aegis і ракет AMRAAM для Данії, Хорватії та Польщі. Частина цієї зброї могла бути передана Україні.

Високопоставлений чиновник Держдепу заявив, що ситуація "завдає шкоди як союзникам і партнерам США, так і американській оборонній промисловості". За його словами, зараз у Бюро з політико-військових питань працює лише чверть штатних співробітників, що значно уповільнює оформлення угод.

Процес продажу американської зброї зазвичай не є складним, але Закон про контроль за експортом зброї вимагає участі Конгресу. Через відпустки чиновників, які мають інформувати комітети Конгресу, цей механізм фактично зупинився.

У Держдепартаменті заявили, що затримки шкодять безпеці союзників і підривають довіру до США. Представник відомства Томмі Піготт звинуватив демократів у блокуванні продажів, що, за його словами, "ставить під загрозу безпеку як Америки, так і її партнерів".

Голова Сенатського комітету з міжнародних відносин Джеймс Ріш наголосив, що через бюрократичну паузу "Китай і Росія отримують перевагу, тоді як оборонна база США втрачає позиції, а союзники залишаються без необхідного озброєння".

Наслідки шатдауну

Як раніше писало РБК-Україна, через шатдаун у США американських військових у Німеччині відправляють до фудбанків. Приблизно 37 тисяч американських солдатів, розміщених у Німеччині, ризикують залишитись без зарплати за листопад.

Раніше повідомлялося, що група конгресменів від обох партій висунула компромісну пропозицію, покликану розблокувати політичну кризу та відновити роботу Палати представників.

За оцінками економістів, щоденні збитки для економіки США сягають близько 15 мільярдів доларів. Бюджетні обмеження вже відчули на собі численні федеральні агентства, зокрема Національне управління ядерної безпеки (NNSA), яке було змушене відправити у неоплачувану відпустку близько 1400 працівників.