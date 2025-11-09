Трамп нашел виновных в шатдауне в США: заявил о "терроре демократов"
Президент США Дональд Трамп заявил, что в длительной приостановке работы федерального правительства страны (шатдауне) виноваты демократы, которые якобы не дают принять федеральный бюджет на следующий год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что американский народ якобы страдает из-за "террора демократов", которые, мол, закрыли правительство, чтобы заставить администрацию продолжать субсидирование программы здравоохранения Obamacare.
"Акции крупнейших страховых компаний выросли в цене (некоторые более чем на 1000%!) с момента принятия Obamacare. Тем временем страховые взносы американцев более чем удвоились, вопреки обещаниям Обамы", - написал Трамп.
Президент США заявил, что деньги из Obamacare должны передаваться непосредственно людям "на покупку лучшего медицинского обслуживания и создание конкуренции". Именно этот вопрос, по его словам, якобы стал причиной шатдауна.
"Я готов работать с обеими партиями над решением этой проблемы, как только правительство возобновит работу. Хватит терроризировать американцев. Хватит навязывать провалившиеся политики!" - добавил он.
Шатдаун и его последствия
Отметим, что шатдаун - приостановление работы федерального правительства США из-за отсутствия согласованного финансирования - длится 39 дней и побил все антирекорды, ранее установленные в Соединенных Штатах.
По оценкам экономистов, ежедневные убытки для экономики США достигают около 15 миллиардов долларов. Бюджетные ограничения уже ощутили на себе многочисленные федеральные агентства. Авиакомпании США отменили уже более 1000 авиарейсов.
Кроме этого, из-за шатдауна американских военных в Германии отправляют в фудбанки. Примерно 37 тысяч американских солдат, размещенных в Германии, рискуют остаться без зарплаты за ноябрь.
Но, что значительно хуже, из-за длительного частичного закрытия правительства США был задержан экспорт американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов, предназначенного для союзников по НАТО и Украины.