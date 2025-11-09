Трамп нашел виновных в шатдауне в США: заявил о "терроре демократов"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в длительной приостановке работы федерального правительства страны (шатдауне) виноваты демократы, которые якобы не дают принять федеральный бюджет на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что американский народ якобы страдает из-за "террора демократов", которые, мол, закрыли правительство, чтобы заставить администрацию продолжать субсидирование программы здравоохранения Obamacare.

"Акции крупнейших страховых компаний выросли в цене (некоторые более чем на 1000%!) с момента принятия Obamacare. Тем временем страховые взносы американцев более чем удвоились, вопреки обещаниям Обамы", - написал Трамп.

Президент США заявил, что деньги из Obamacare должны передаваться непосредственно людям "на покупку лучшего медицинского обслуживания и создание конкуренции". Именно этот вопрос, по его словам, якобы стал причиной шатдауна.

"Я готов работать с обеими партиями над решением этой проблемы, как только правительство возобновит работу. Хватит терроризировать американцев. Хватит навязывать провалившиеся политики!" - добавил он.