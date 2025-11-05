США б’є антирекорд: уряд не працює вже понад місяць

У США триває найтриваліше припинення роботи уряду в історії країни. Вже 36 днів державні установи залишаються закритими, а сотні тисяч працівників не отримують зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Тривале протистояння між президентом США Дональдом Трампом та лідерами демократів у Конгресі призвело до найтривалішого припинення роботи уряду в історії Америки.

Сьогодні вже 36 день з моменту призупинення роботи федеральних установ, що побиває попередній рекорд - 35-денне закриття наприкінці 2018 та на початку 2019 року, яке відбулося також під час першого терміну президентства Трампа.

Поточний шатдаун уже перевищив за тривалістю навіть 21-денну кризу 1995-1996 років.

Тоді суперечка стосувалася його вимоги профінансувати будівництво стіни на кордоні, чому демократи відмовилися дати згоду.

Нинішнє припинення роботи уряду відображає глибоку політичну кризу.

"Я б не вжив слова "здивований... Це мене розчаровує", - сказав сенатор Джон Кеннеді, республіканець від штату Луїзіана.

Попри відсутність остаточної угоди, деякі сенатори відзначають, що "за лаштунками" ведуться переговори та спостерігається певний прогрес.

Тим часом наслідки тривалого простою стають дедалі болючішими. Сотні тисяч федеральних службовців залишаються без зарплати, і багато хто з них звертається до місцевих продовольчих банків, щоб прогодувати сім’ї.

Затримки рейсів посилюються через нестачу авіадиспетчерів і працівників служби безпеки TSA. А 42 мільйони американців, які отримують допомогу через федеральну продовольчу програму SNAP, у листопаді отримають лише половину своєї звичної допомоги.

"Історії цих вихідних були ганебними, огидними... Люди переповнюють продовольчі банки, вчителі платять зі своєї кишені, щоб нагодувати учнів. По всій Америці можна побачити, як люди бояться, що не зможуть прогодувати свої родини", - заявив лідер меншості в Сенаті Чак Шумер.

Попри кризу, лідери обох партій не демонструють готовності до швидких рішень. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун учора уже в 14-те виніс на голосування законопроєкт про фінансування, який дозволив би відновити роботу уряду. Демократи знову відхилили ініціативу, наполягаючи, щоб Трамп спершу провів переговори щодо податкових пільг на охорону здоров’я.