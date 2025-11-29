Трамп збрехав? Венесуела спростувала заяву про "закриття повітряного простору країни"

Президент США Дональд Трамп заявив 29 листопада, що повітряний простір над Венесуелою можна вважати закритим. Однак Каракас спростовує це твердження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Шановні авіакомпанії, пілоти, наркоторговці та торговці людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над і навколо Венесуели повністю закритим", - йшлося в пості Трампа.

Крім того, Каракас назвав коментарі Трампа "колоніальною загрозою" суверенітету країни і несумісними з міжнародним правом.

"Венесуела засудила твердження президента США Трампа про те, що повітряний простір... Венесуели слід вважати закритим", - пише агентство, пославшись на заяву венесуельського уряду.

Що передувало

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що США вже незабаром почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.

Трохи раніше агентству Reuters стало відомо, що адміністрація президента США має намір найближчими днями запустити новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою.

При цьому представники ЗМІ не змогли з'ясувати точний час або ж масштаб нових операцій, а також те, чи прийняв Трамп остаточне рішення.

Водночас варто зазначити, що нещодавно президент США наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі - тобто, фактично біля Венесуели.