Трамп соврал? Венесуэла опровергла заявление о "закрытии воздушного пространства страны"

Президент США Дональд Трамп заявил 29 ноября, что воздушное пространство над Венесуэлой можно считать закрытым. Однако Каракас опровергает это утверждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Уважаемые авиакомпании, пилоты, наркоторговцы и торговцы людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - говорилось в посте Трампа.

Кроме того, Каракас назвал комментарии Трампа "колониальной угрозой" суверенитету страны и несовместимыми с международным правом.

"Венесуэла осудила утверждение президента США Трампа о том, что воздушное пространство... Венесуэлы следует считать закрытым", - пишет агентство, сославшись на заявление венесуэльского правительства.

Что предшествовало

Напомним, на днях Трамп заявил, что США уже вскоре начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.

Немного ранее агентству Reuters стало известно, что администрация президента США намерена в ближайшие дни запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой.

При этом представили СМИ не смогли выяснить точное время или же масштаб новых операций, а также то, принял ли Трамп окончательное решение.

В то же время стоит отметить, что недавно президент США приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии - то есть, фактически возле Венесуэлы.