Трамп зазіханнями на Гренландію врятував рейтинг прем'єрки Данії Фредеріксен

Як пише Politico, лівоцентристська Соціал-демократична партія Фредеріксен у січні зафіксувала помітне зростання підтримки - лише через кілька місяців після провальних результатів на місцевих виборах. Ключовим фактором аналітики називають "жорсткий захист суверенітету Данії" у відповідь на агресивні заяви Трампа.

Згідно з опитуванням консалтингової компанії Megafon, проведеним 20–22 січня серед понад тисячі респондентів, Соціал-демократи набрали 22,7% підтримки, що відповідає 41 мандату в парламенті. Для порівняння, ще на початку грудня партії прогнозували лише 32 місця.

Попри те що правляча коаліція поки не отримує абсолютної більшості, соціал-демократи знову стають найбільшою політичною силою в парламенті, повертаючи собі ключову роль у формуванні уряду.

Зростання рейтингів виглядає особливо показовим з огляду на поразку партії Фредеріксен на муніципальних виборах у листопаді, коли вона вперше за сто років втратила контроль над Копенгагеном.

У партнерів по коаліції теж зросла підтримка

Покращення позицій зафіксували й партнери по коаліції. Партія "Помірковані" на чолі з міністром закордонних справ Данії Ларсом Лекке Расмуссеном майже потроїла підтримку - з 2,2% до 6,4%. Інше опитування, оприлюднене інститутом Voxmeter, показало загальний рівень підтримки уряду на рівні 40,9% - це найвищий показник за два роки.

Політологи пов’язують сплеск підтримки з так званим ефектом "згуртування навколо прапора".