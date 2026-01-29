США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії, щоб заспокоїти Трампа, - Bloomberg

Данія та США напередодні продовжили переговри щодо майбутнього Гренландії, проведення яких сторони розпочали, зокрема і задля заспокоєння американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ці переговори стали відповіддю на бажання адміністрації президента США Дональда Трампа побачити більш значну американську присутність на арктичному острові, при цьому не порушуючи суверенітету Данії й не передаючи територію Сполученим Штатам", - пише Bloomberg.

Також видання додає, що зустріч представників Данії та США мала на меті визначити, як можна врахувати занепокоєння США стосовно безпеки в Арктиці, поважаючи "червоні лінії" Данського королівства щодо суверенітету Гренландії.

Нагадується, що переговори відбуваються після того, як Трамп минулого тижня заявив про досягнення "рамок майбутньої угоди". Переговори також є спробою заспокоїти політичну напругу навколо цього питання.

За словами джерел Bloomberg, американська сторона прагне розширити роль у сфері безпеки в регіоні, але водночас не вимагати від Данії повної передачі прав на острів.

Що буде далі

Стало відомо, що офіційні особи США та Данії також домовилися про подальші технічні переговори на експертному рівні, де представники трьох сторін, зокрема з Гренландії та Данії, обговорюватимуть деталі співпраці щодо арктичної безпеки.

Це підтвердив Державний секретар США Марко Рубіо, зазначивши, що процес просувається і що сторони "на технічному рівні" вже працюють над питаннями, які можуть призвести до взаємовигідного рішення.

У самих Данії та Гренландії неодноразово наголошували, що суверенітет острова не підлягає торгу чи передачі, і будь‑які домовленості мають повністю поважати їхню незалежність і автономію. Це питання залишається "червоною лінією" для офіційних представників обох сторін.