Трамп може запропонувати по мільйону жителям Гренландії за приєднання до США, - Daily Mail

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодив "рамки майбутньої угоди" щодо контролю над Гренландією. Також відомо, що він має намір запропонувати жителям острова гроші за згоду на приєднання до Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Варто зазначити, що Трамп провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Потім стало відомо про скасування мит США для низки європейських країн і нові плани стосовно Гренландії.

А саме Daily Mail пише, що Трамп розглядає можливість запропонувати жителям Гренландії (населення 57 000 осіб) по 1 мільйону доларів кожному - 750 000 фунтів стерлінгів або 850 000 євро - якщо вони проголосують за приєднання до Сполучених Штатів.

Зазначимо, що минулої ночі військові офіцери НАТО обговорювали угоду, згідно з якою Данія поступиться США "невеликими ділянками гренландської" території, де вона зможе будувати військові бази.

За даними The New York Times, чиновники порівняли цю пропозицію з військовими базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються суверенними британськими територіями.

Трамп заявив журналістам, що це "найбільш довгострокова угода". Коли його запитали, на який термін, він відповів:

"Нескінченно. Немає обмежень за часом. Ця угода назавжди", - підсумував американський лідер.