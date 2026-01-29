Трамп посягательствами на Гренландию спас рейтинг премьера Дании Фредериксен

Рейтинги премьер-министра Дании Метте Фредериксен резко пошли вверх на фоне ее публичного и дипломатического противостояния с президентом США Дональдом Трампом, который ранее пригрозил аннексией Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет Politico, левоцентристская Социал-демократическая партия Фредериксен в январе зафиксировала заметный рост поддержки - всего через несколько месяцев после провальных результатов на местных выборах. Ключевым фактором аналитики называют "жесткую защиту суверенитета Дании" в ответ на агрессивные заявления Трампа.
Согласно опросу консалтинговой компании Megafon, проведенному 20-22 января среди более тысячи респондентов, Социал-демократы набрали 22,7% поддержки, что соответствует 41 мандату в парламенте. Для сравнения, еще в начале декабря партии прогнозировали лишь 32 места.
Несмотря на то что правящая коалиция пока не получает абсолютного большинства, социал-демократы снова становятся крупнейшей политической силой в парламенте, возвращая себе ключевую роль в формировании правительства.
Рост рейтингов выглядит особенно показательным, учитывая поражение партии Фредериксен на муниципальных выборах в ноябре, когда она впервые за сто лет потеряла контроль над Копенгагеном.
Улучшение позиций зафиксировали и партнеры по коалиции. Партия "Умеренные" во главе с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном почти утроила поддержку - с 2,2% до 6,4%. Другой опрос, обнародованный институтом Voxmeter, показал общий уровень поддержки правительства на уровне 40,9% - это самый высокий показатель за два года.
Политологи связывают всплеск поддержки с так называемым эффектом "сплочения вокруг флага".
Как известно, Метте Фредериксен сразу начала защищать позицию Дании и Гренландии - не соглашаться на присоединение острова к США после соответствующих заявлений и претензий Трампа.
Сначала она призвала американского президента прекратить угрозы, а дальше действия были более решительными - Копенгаген обратился к союзникам по НАТО для защиты своей автономной территории - Гренландии. Они начали проводить военные учения и готовиться к возможному военному противостоянию.
Даже тогда, когда у Трампа появилась идея "купить Гренландию", Фредериксен дала четко понять - остров не продается, как и его население, которому глава Белого дома хотел раздать по миллиону долларов за согласие быть со Штатами.
Сейчас стороны ведут переговоры по Гренландии с учетом того, чтобы не нарушать ее суверитет. США и Копенгаген, а также представители острова пытаются договориться об усилении обороны в Арктике, что волновало Трампа и будто именно это стало причиной его посягательств на территорию.
Президент США обосновывал свои претензии на Гренландию тем, что Китай и Россия могут ее захватить, что будет угрожать нацбезопасности Штатов.
Ряд стран и генсек НАТО Марк Рютте согласились с тем, что страхи Трампа насчет безопасности в Арктике небезосновательны.