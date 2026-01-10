"Якщо ми цього не зробимо, Росія або Китай захоплять": Трамп пояснив наміри щодо Гренландії

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США мають намір "щось зробити з Гренландією", інакше її захоплять Росія або Китай, а Вашингтон не хоче мати таких сусідів.

У Трампа запитали, скільки грошей він планує дати жителям Гренландії, щоб вони погодились на перехід автономії під власність США - у глави Білого дому розглядали і такий варіант (йшлося про 100 тисяч доларів в одні руки). Президент США відповів наступне:

"Я поки не кажу про гроші за Гренландію. Можливо, я говоритиму про це, але зараз ми збираємося щось зробити із Гренландією, подобається їм це чи ні. Бо якщо ми цього не зробимо, Росія або Китай захоплять Гренландію, а ми не хочемо мати як сусідів РФ чи КНР", - сказав американський лідер.

Він також додав, що прагне до угоди найпростішим способом, втім якщо не вдасться цього зробити, Штати будуть готові піти складним шляхом.

Ще Трамп підкреслив, що є шанувальником Данії, яка "була доброю до нього", але "той факт, що 500 років тому там висадився корабель, не означає, що вони володіють цією землею".

"Ми не дозволимо Росії чи Китаю окупувати Гренландію, а саме це вони і зроблять, якщо ми нічого не вдіємо. Ми щось зробимо із Гренландією - або по-доброму, або по-поганому", - підсумував американський лідер.