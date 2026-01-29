Трамп зазіханнями на Гренландію врятував рейтинг прем'єрки Данії Фредеріксен
Рейтинги прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен різко пішли вгору на тлі її публічного та дипломатичного протистояння з президентом США Дональдом Трампом, який раніше пригрозив анексією Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише Politico, лівоцентристська Соціал-демократична партія Фредеріксен у січні зафіксувала помітне зростання підтримки - лише через кілька місяців після провальних результатів на місцевих виборах. Ключовим фактором аналітики називають "жорсткий захист суверенітету Данії" у відповідь на агресивні заяви Трампа.
Згідно з опитуванням консалтингової компанії Megafon, проведеним 20–22 січня серед понад тисячі респондентів, Соціал-демократи набрали 22,7% підтримки, що відповідає 41 мандату в парламенті. Для порівняння, ще на початку грудня партії прогнозували лише 32 місця.
Попри те що правляча коаліція поки не отримує абсолютної більшості, соціал-демократи знову стають найбільшою політичною силою в парламенті, повертаючи собі ключову роль у формуванні уряду.
Зростання рейтингів виглядає особливо показовим з огляду на поразку партії Фредеріксен на муніципальних виборах у листопаді, коли вона вперше за сто років втратила контроль над Копенгагеном.
У партнерів по коаліції теж зросла підтримка
Покращення позицій зафіксували й партнери по коаліції. Партія "Помірковані" на чолі з міністром закордонних справ Данії Ларсом Лекке Расмуссеном майже потроїла підтримку - з 2,2% до 6,4%. Інше опитування, оприлюднене інститутом Voxmeter, показало загальний рівень підтримки уряду на рівні 40,9% - це найвищий показник за два роки.
Політологи пов’язують сплеск підтримки з так званим ефектом "згуртування навколо прапора".
Як прем'єрка Данії захищала Гренландію
Як відомо, Метте Фредеріксен одразу почала захищати позицію Данії та Гренландії - не погоджуватись на приєднання острова до США після відповідних заяв і претензій Трампа.
Спочатку вона закликала американського президента припинити погрози, а далі дії були більш рішучішими - Копенгаген звернувся до союзників по НАТО задля захисту своєї автономної території - Гренландії. Вони почали проводити військові навчання і готуватись до ймовірного воєнного протистояння.
Навіть тоді, коли у Трампа з'явилась ідея "купити Гренландію", Фредеріксен дала чітко зрозуміти - острів не продається, як і його населення, якому глава Білого дому хотів роздати по мільйону доларів за згоду бути зі Штатами.
Наразі сторони ведуть переговори щодо Гренландії з урахуванням того, щоб не порушувати її сувернітет. США та Копенгаген, а також представники острова намагаються домовитись про посилення оборони в Арктиці, що хвилювало Трампа і ніби-то саме це стало причиною його зазіхань на територію.
Президент США обгрунтовував свої претензії на Гренландію тим, що Китай та Росія можуть її захопити, що буде загрожувати нацбезпеці Штатів.
Ряд країн та генсек НАТО Марк Рютте погодилися з тим, що страхи Трампа щодо безпеки в Арктиці небезпідставні.