Трамп заявив про "великий поступ" Путіна щодо ЗАЕС

"Ми це довго обговорювали. ЗАЕС може негайно експлуатуватися. Я говорив з Путіним, він хоче бачити її введення в експлуатацію", - зазначив Трамп.

Президент США зазначив, що це найбільша АЕС у світі і "вони можуть швидко її запустити".

"Це дуже великий поступ - що він перестав націлюватися бомбами на цю АЕС", - додав американський лідер.