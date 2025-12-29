UA

Трамп заявив про "великий поступ" Путіна щодо ЗАЕС

Трамп заявив про "великий поступ" Путіна щодо ЗАЕС

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявив про великий поступ російського диктатора Володимира Путіна щодо Запорізької АЕС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго.

"Ми це довго обговорювали. ЗАЕС може негайно експлуатуватися. Я говорив з Путіним, він хоче бачити її введення в експлуатацію", - зазначив Трамп.

Президент США зазначив, що це найбільша АЕС у світі і "вони можуть швидко її запустити". 

"Це дуже великий поступ - що він перестав націлюватися бомбами на цю АЕС", - додав американський лідер.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. За цей час країна-агресорка неодноразово намагалася узаконити контроль над об’єктом, порушуючи норми міжнародного права.

Останні дії "Ростехнадзору" розцінюють як черговий прояв ядерного шантажу, що посилює загрози безпеці регіону та всього світу.

Водночас у межах мирних ініціатив США пропонують формат спільного управління Запорізькою АЕС за участі України, РФ та Сполучених Штатів. Володимир Зеленський заявляв, що такий підхід є несправедливим.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада Україні вдалося відновити електропостачання окупованої ЗАЕС після пошкодження лінії внаслідок російських обстрілів. До цього станція десять разів повністю втрачала живлення.

Вже 6 грудня ЗАЕС знову залишалася без зовнішнього електропостачання. Наразі станція підключена лише до однієї зовнішньої лінії, що продовжує створювати ризики для ядерної безпеки.

У суботу, 28 грудня, Україна та Росія домовились про локальне перемир'я поблизу ЗАЕС. Це дало можливість розпочати ремонтні роботи на лінії електропередач біля станції.

