Трамп заявил о "большой уступке" Путина по ЗАЭС

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявил о большой уступке российского диктатора Владимира Путина по Запорожской АЭС.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Мар-а-Лаго.

"Мы это долго обсуждали. ЗАЭС может немедленно эксплуатироваться. Я говорил с Путиным, он хочет видеть ее ввод в эксплуатацию", - отметил Трамп.

Президент США отметил, что это самая большая АЭС в мире и "они могут быстро ее запустить".

"Это очень большая уступка - что он перестал нацеливаться бомбами на эту АЭС", - добавил американский лидер.

 

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция находится под российской оккупацией с марта 2022 года. За это время страна-агрессор неоднократно пыталась узаконить контроль над объектом, нарушая нормы международного права.

Последние действия "Ростехнадзора" расценивают как очередное проявление ядерного шантажа, что усиливает угрозы безопасности региона и всего мира.

В то же время в рамках мирных инициатив США предлагают формат совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, РФ и Соединенных Штатов. Владимир Зеленский заявлял, что такой подход является несправедливым.

Ранее сообщалось, что 19 ноября Украине удалось восстановить электроснабжение оккупированной ЗАЭС после повреждения линии в результате российских обстрелов. До этого станция десять раз полностью теряла питание.

Уже 6 декабря ЗАЭС снова оставалась без внешнего электроснабжения. Сейчас станция подключена только к одной внешней линии, что продолжает создавать риски для ядерной безопасности.

В субботу, 28 декабря, Украина и Россия договорились о локальном перемирии вблизи ЗАЭС. Это дало возможность начать ремонтные работы на линии электропередач возле станции.

