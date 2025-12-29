Трамп заявил о "большой уступке" Путина по ЗАЭС

"Мы это долго обсуждали. ЗАЭС может немедленно эксплуатироваться. Я говорил с Путиным, он хочет видеть ее ввод в эксплуатацию", - отметил Трамп.

Президент США отметил, что это самая большая АЭС в мире и "они могут быстро ее запустить".

"Это очень большая уступка - что он перестал нацеливаться бомбами на эту АЭС", - добавил американский лидер.