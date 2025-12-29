Трамп заявил о "большой уступке" Путина по ЗАЭС

Президент США Дональд Трамп заявил о большой уступке российского диктатора Владимира Путина по Запорожской АЭС.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Мар-а-Лаго.