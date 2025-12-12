Трамп заявив, що йому знову вдалося помирити Таїланд та Камбоджу
Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з лідерами Таїланду та Камбоджі, внаслідок якої йому нібито вдалося знову помирити обидві держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.
Трамп заявив, що за підсумками телефонної розмови лідери Камбоджі та Таїланду нібито погодилися негайно припинити бойові дії та повернутися до положень мирної угоди, підписаної у вересні в Малайзії.
"У мене сьогодні вранці була дуже хороша розмова з прем'єр-міністром Таїланду, Анутхіном Чанвіракулом, і прем'єр-міністром Камбоджі, Хун Манетом щодо дуже сумного відновлення їх давньої війни", - написав він.
Трамп зазначив, що сторони погодилися повернутися до виконання мирної угоди. Інцидент з підривом тайських солдатів на міні, який послужив каталізатором для ескалації, президент США назвав "нещасним випадком".
"Обидві країни готові до миру та продовження торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. Для мене честь працювати з Анутином та Хуном над дозволом того, що могло перерости у велику війну між двома чи чудовими та процвітаючими країнами!", - додав він.
Зазначимо, що протистояння між Камбоджею та Таїландом знову почалося 9 грудня. Воно виникло через взаємні звинувачення в порушенні припинення вогню. Обмін заявами швидко перейшов в обмін артилерійськими та авіаційними ударами.
В той же день державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Таїланд та Камбоджа повинні терміново припинити бойові дії та повернутися до виконання угоди. Але його заяву було проігноровано.
Протягом 10-12 грудня в регіоні точилися бої між арміями Таїланду та Камбоджі. На тлі бойових дій Таїланд розпустив свій парламент. Врешті-решт, 11 грудня Трамп заявив, що проведе телефонну розмову з лідерами Таїланду та Камбоджі, щоб змусити їх повернутися до виконання умов мирної угоди, підписаної в Малайзії.