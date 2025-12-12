Трамп заявил, что ему снова удалось помирить Таиланд и Камбоджу
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с лидерами Таиланда и Камбоджи, в результате которого ему якобы удалось снова помирить оба государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что по итогам телефонного разговора лидеры Камбоджи и Таиланда якобы согласились немедленно прекратить боевые действия и вернуться к положениям мирного соглашения, подписанного в сентябре в Малайзии.
"У меня сегодня утром был очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда, Анутхином Чанвиракулом, и премьер-министром Камбоджи, Хун Манетом относительно очень печального возобновления их давней войны", - написал он.
Трамп отметил, что стороны согласились вернуться к выполнению мирного соглашения. Инцидент с подрывом тайских солдат на мине, который послужил катализатором для эскалации, президент США назвал "несчастным случаем".
"Обе страны готовы к миру и продолжению торговли с Соединенными Штатами Америки. Для меня честь работать с Анутином и Хуном над разрешением того, что могло перерасти в большую войну между двумя замечательными и процветающими странами!", - добавил он.
Отметим, что противостояние между Камбоджей и Таиландом снова началось 9 декабря. Оно возникло из-за взаимных обвинений в нарушении прекращения огня. Обмен заявлениями быстро перешел в обмен артиллерийскими и авиационными ударами.
В тот же день государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Таиланд и Камбоджа должны срочно прекратить боевые действия и вернуться к выполнению соглашения. Но его заявление было проигнорировано.
В течение 10-12 декабря в регионе шли бои между армиями Таиланда и Камбоджи. На фоне боевых действий Таиланд распустил свой парламент. В конце концов, 11 декабря Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с лидерами Таиланда и Камбоджи, чтобы заставить их вернуться к выполнению условий мирного соглашения, подписанного в Малайзии.