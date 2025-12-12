ua en ru
Таїланд розпустив парламент після нових зіткнень з Камбоджею

П'ятниця 12 грудня 2025 12:54
UA EN RU
Таїланд розпустив парламент після нових зіткнень з Камбоджею Фото: прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Таїланді вирішили розпустити після майже тижня нових зіткнень на кордоні з Камбоджею. Загальні вибори будуть оголошені протягом 45-60 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У королівському указі, опублікованому в п'ятницю, прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул назвав смертельну прикордонну суперечку серед інших викликів, які його уряд меншості намагається стримувати з моменту вступу на посаду три місяці тому.

"Відповідним рішенням є розпуск парламенту… що є способом повернути політичну владу народу", - заявив він.

Як пише ВВС, Анутін, бізнес-магнат, є третім прем'єр-міністром Таїланду з серпня 2023 року. Коли він прийшов до влади у вересні, політик заявляв, що розпустить парламент до кінця січня.

Анутіна та його партію "Бхумджайтхай" жорстко розкритикували за дії під час масштабної повені на півдні Таїланду у листопаді, внаслідок якої загинуло щонайменше 176 людей.

Розпуск парламенту відбувся під час відновлення бойових дій з Камбоджею, в яких загинуло щонайменше 20 людей, а сотні тисяч залишили свої домівки .

"Уряд вжив усіх заходів у державному управлінні, щоб швидко вирішити нагальні проблеми, що переповнюють країну… але управління країною вимагає стабільності", - написав Анутін в указі, схваленому королем Таїланду Маха Вачіралонгкорном.

"Як уряд меншості, разом із тривожними внутрішньополітичними обставинами, він не зміг безперервно, ефективно та стабільно здійснювати державне управління", - додав політик.

Указ про розпуск було видано після того, як прем'єр-міністр втратив підтримку молодої, прогресивної Народної партії - також найбільшої партії в парламенті, – яка раніше підтримувала його посаду прем'єр-міністра.

Що відомо про нові сутички на кордоні Таїланду та Камбоджі

Нагадаємо, збройні сутички між Камбоджею та Таїландом у районі спірного кордону загострилися 9 грудня. Обидві сторони заявляють, що не відступлять від захисту свого суверенітету.

Ніяких ознак поступливості наразі не спостерігається, а бойові дії лише посилилися.

За повідомленням таїландських військових, троє їхніх солдатів загинули під час прикордонних зіткнень, що сталися після порушення перемир’я у неділю. Камбоджа заявляє, що внаслідок атак з боку Таїланду загинуло семеро мирних жителів.

Таїланд і Камбоджа понад століття оскаржують суверенітет у районах поблизу сухопутного кордону завдовжки 817 км. Тут розташовані давні храми, за які періодично спалахують збройні конфлікти.

Кожна зі сторін звинувачує іншу у відновленні зіткнень, і наразі невідомо, чи вдасться зберегти крихке перемир’я, досягнуте за посередництва президента США Дональда Трампа у жовтні.

Детальніше про нові бої на кордоні Таїланду та Камбоджі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

