Трамп анонсував телефонну розмову для припинення боїв між Таїландом та Камбоджею
Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе телефонну розмову з лідерами Таїланду та Камбоджі. Він хоче, щоб обидві країни припинили бойові дії, які тривають третій день, та повернулися до виконання умов мирної угоди, підписаної в Малайзії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Трамп під час виступу в Пенсільванії 9 грудня заявив, що нібито вже зупинив "низку воєн", перш ніж торкнутися теми конфлікту в Південно-Східній Азії. Саме тоді він заявив, що йому доведеться "зробити телефонний дзвінок".
"Не хочу визнавати, що ця війна під назвою Камбоджа-Таїланд почалася сьогодні, а завтра мені доведеться зробити телефонний дзвінок. Хто ще міг би сказати, що я зателефоную і зупиню війну між двома дуже могутніми країнами, Таїландом і Камбоджею?", - заявив він.
Не все так просто
Втім, поки що незрозуміло, що вийде з ініціативи Трампа. У липні йому вдалося використати важіль торгівельних переговорів, щоб змусити обидві країни піти на мир. Але зараз ситуація дещо інша.
Зокрема міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу сказав, що не бачить потенціалу для переговорів у цьому прикордонному конфлікті, заявивши, що посередництво з боку третьої сторони не розглядається, а загроза тарифів не повинна використовуватися для тиску на його країну.
Щобільше, у заявах Таїланду чітко сказано, що мета його ударів - це послаблення здатності Камбоджі "здійснювати напади". Один з генералів тайської армії сказав, що удари повинні "надовго підірвати військовий потенціал Камбоджі".
На відміну від Таїланду, Камбоджа налаштована на мирне врегулювання - головний радник прем'єр-міністра Камбоджі Хун Мане сказав, що країна "готова до переговорів у будь-який час". Міністерство оборони Камбоджі зазначило, що не мало іншого виходу, окрім вжиття оборонних заходів.
Також Камбоджа звинуватила Таїланд у "безрозбірливому та жорстокому обстрілі цивільних житлових районів", внаслідок чого дев'ять осіб загинуло та 20 отримали поранення. Таїланд це відкидає.
Конфлікт в Південно-Східній Азії
Зазначимо, що протистояння між Камбоджею та Таїландом виникло через взаємні звинувачення в порушенні припинення вогню. Обмін заявами швидко перейшов в обмін артилерійськими та авіаційними ударами.
До цього військові зіткнення на кордоні між Таїландом і Камбоджею розпочалися 24 липня в районі тайської провінції Сісакет і камбоджійської провінції Преахвіхеа. Тоді президенту США Дональду Трампу вдалося помирити обидві країни. У серпні країни домовилися про перемир'я, а вже 26 жовтня за участю американського лідера було підписано "мирну угоду". Але 10 листопада Таїланд заявив, що "призупиняє участь" в мирній угоді Трампа.
Детальніше про бої на кордоні Таїланду та Камбоджі, у яких використовуються українські Т-84 "Оплот" - в матеріалі РБК-Україна.