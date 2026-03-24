Трамп заявив, що Україна та РФ близькі до угоди, і назвав головну перешкоду для миру

Президент США наголосив, що хотів би завершити війну в України до проміжних виборів.

"Що ж, ми хотіли б побачити, як президент Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) і президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський, ред.) сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду. Я думаю, вони близькі до цього, але я вже давно про це говорю", - йдеться в його заяві.

Трамп вчергове нагадав, що врегулював вісім воєн, і додав, що всі вони мали бути складнішими за конфлікт між Україною та РФ.

"Але це дві людини, які справді ненавидять одне одного. Ви зрозумієте, що ненависть не сприяє укладанню угод. Це люди, які не дуже люблять одне одного", - зауважив президент США.

Переговори щодо миру в Україні

Нагадаємо, з початку року Україна, США та Росія провели три раунди мирних переговорів. Четвертий очікувався на початку березня, але був відкладений через конфлікт на Близькому Сході.

Днями Україна та Росія офіційно підтвердили, що переговори наразі призупинені. Сторони не відмовлялися від них, але зустрічі переносяться на прохання американців.