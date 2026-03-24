RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп заявил, что Украина и РФ близки к соглашению, и назвал главное препятствие для мира

22:00 24.03.2026 Вт
2 мин
Война в Украине оказалась сложнее, чем восемь тех, которые Трамп, по его словам, уже урегулировал
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения. В то же время этому препятствует ненависть президентов двух стран друг к другу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Президент США подчеркнул, что хотел бы завершить войну в Украине до промежуточных выборов.

"Что ж, мы хотели бы увидеть, как президент Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) и президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, ред.) сядут за стол переговоров и заключат соглашение. Я думаю, они близки к этому, но я уже давно об этом говорю", - говорится в его заявлении.

Трамп в очередной раз напомнил, что урегулировал восемь войн, и добавил, что все они должны были быть сложнее конфликта между Украиной и РФ.

"Но это два человека, которые действительно ненавидят друг друга. Вы поймете, что ненависть не способствует заключению соглашений. Это люди, которые не очень любят друг друга", - отметил президент США.

Переговоры о мире в Украине

Напомним, с начала года Украина, США и Россия провели три раунда мирных переговоров. Четвертый ожидался в начале марта, но был отложен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

На днях Украина и Россия официально подтвердили, что переговоры пока приостановлены. Стороны не отказывались от них, но встречи переносятся по просьбе американцев.

Отметим, двусторонние переговоры между Украиной и США во Флориде состоялись на выходных, 21 и 22 марта. Их результатом, помимо прочего, являются сигналы о возможном продолжении обменов.

Ранее Зеленский заявлял, что главной целью встреч в США является понимание того, насколько РФ реально готова к завершению войны. По его словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке геополитические проблемы только возросли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
