Трамп заявил, что Украина и РФ близки к соглашению, и назвал главное препятствие для мира

Президент США подчеркнул, что хотел бы завершить войну в Украине до промежуточных выборов.

"Что ж, мы хотели бы увидеть, как президент Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) и президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, ред.) сядут за стол переговоров и заключат соглашение. Я думаю, они близки к этому, но я уже давно об этом говорю", - говорится в его заявлении.

Трамп в очередной раз напомнил, что урегулировал восемь войн, и добавил, что все они должны были быть сложнее конфликта между Украиной и РФ.

"Но это два человека, которые действительно ненавидят друг друга. Вы поймете, что ненависть не способствует заключению соглашений. Это люди, которые не очень любят друг друга", - отметил президент США.

Переговоры о мире в Украине

Напомним, с начала года Украина, США и Россия провели три раунда мирных переговоров. Четвертый ожидался в начале марта, но был отложен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

На днях Украина и Россия официально подтвердили, что переговоры пока приостановлены. Стороны не отказывались от них, но встречи переносятся по просьбе американцев.