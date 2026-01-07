Трамп заявив, що США отримають від Венесуели до 50 млн барелів нафти

"Я радий оголосити, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 МІЛЬЙОНІВ барелів високоякісної нафти, що підпадає під санкції. Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і ці гроші будуть контролюватися мною, як президентом США, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!" - написав Трамп.

Він також повідомив, що попросив міністра енергетики США Кріса Райта "негайно виконати цей план".

Американський президент зазначив, що нафта буде доставлена ​​суднами-сховищами безпосередньо до розвантажувальних доків у США.