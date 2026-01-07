Трамп заявил, что США получат от Венесуэлы до 50 млн баррелей нефти

Временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
"Я рад объявить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 МИЛЛИОНОВ баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и эти деньги будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы обеспечить их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!" - написал Трамп.
Он также сообщил, что попросил министра энергетики США Криса Райта "немедленно выполнить этот план".
Американский президент отметил, что нефть будет доставлена судами-хранилищами непосредственно к разгрузочным докам в США.
Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. К операции были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ.
Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой Силией Флорес.
Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме.
Кроме налаживания схем по наркоторговле, Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.
5 января Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта.
Ранее СМИ сообщали, что судебный процесс по делу Мадуро в США начнется не раньше 2027 года. Пока суд только устанавливает график обмена доказательствами и проводит подготовительные процедуры.
Трамп ранее заявлял, что США будут "управлять" Венесуэлой. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что речь идет о координации политики переходного периода. Приоритетом остается доступ к энергоресурсам для стабилизации мирового рынка и "восстановления страны".