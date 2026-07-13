Трамп заявив, що США будуть заробляти на Ормузькій протоці

"Ми будемо контролювати протоку, і, ймовірно, будемо нею керувати. Ми станемо охоронцями протоки. Можливо, ви назвете нас ангелами-охоронцями протоки", - сказав він.

За словами Трампа, Вашингтону "повинні відшкодувати витрати за це", оскільки наголосив він, "інші країни дуже багаті" і вони "на нашому боці".

"Не можна очікувати, що ми будемо робити це задарма, на відміну від того, як це було протягом багатьох років. Знаєте, ми охороняли цю протоку 50 років і нам за це ніколи не платили", - сказав американський лідер.

Трамп підкреслив, що США будуть охороняти протоку і "отримають за це чималі гроші". Він зазначив, що хоче відшкодування витрат за те, що "ми робимо все це, наражаючи наших людей на небезпеку".

Крім того, президент США розповів про знищення більшості іранського озброєння і засобів ППО. Він також зауважив, що між Вашингтоном і Тегераном була домовленість, яку іранці порушили.

"Вони завжди її порушують. Ми уклали з цими людьми 10 домовленостей. Тож ми просто будемо завдавати їм дуже сильних ударів", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки після того, як кілька суден, за твердженням Тегерана, спробували пройти несанкціонованим маршрутом.