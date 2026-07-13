Трамп заявил, что США будут зарабатывать на Ормузском проливе

"Мы будем контролировать пролив, и, вероятно, будем им управлять. Мы станем охранниками пролива. Возможно, вы назовете нас ангелами-хранителями пролива", - сказал он.

По словам Трампа, Вашингтону "должны возместить расходы за это", поскольку подчеркнул он, "другие страны очень богаты" и они "на нашей стороне".

"Нельзя ожидать, что мы будем делать это даром, в отличие от того, как это было в течение многих лет. Знаете, мы охраняли этот пролив 50 лет и нам за это никогда не платили", - сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что США будут охранять пролив и "получат за это немалые деньги". Он отметил, что хочет возмещения затрат за то, что "мы делаем все это, подвергая наших людей опасности".

Кроме того, президент США рассказал об уничтожении большинства иранского вооружения и средств ПВО. Он также отметил, что между Вашингтоном и Тегераном была договоренность, которую иранцы нарушили.

"Они всегда ее нарушают. Мы заключили с этими людьми 10 договоренностей. Поэтому мы просто будем наносить им очень сильные удары", - отметил Трамп.

Напомним, в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива после того, как несколько судов, по утверждению Тегерана, попытались пройти по несанкционированному маршруту.