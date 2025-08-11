Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій

"Зеленський сказав, що йому треба конституційна згода... Він мав згоду піти на війну і вбивати всіх. Але йому треба згода, щоб зробити обмін територіями... Буде певний обмін територіями. Я знаю це від росіян і завдяки розмовам з усіма, - сказав Трамп.

За словами американського президента, обмін територіями буде "на благо України".

"Це хороша річ, не погана. Але й погана - для обох сторін. Це дуже складно, бо у вас є лінія (зіткнення - ред.), яка є дуже нерівною і будуть певні обміни землею. Ми будемо змінювати лінію фронту. Росія окуповує значну частину території України, ми будемо намагатися повернути частину цієї території назад Україні", - заявив він.

Також Трамп додав, що в "України була тисяча миль берегової лінії з океаном, а тепер її немає, залишився малий шматок біля Одеси".