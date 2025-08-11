RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки и партнеры будут пытаться вернуть Украине часть оккупированной Россией территории. Однако определенные обмены землей все же будут.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции.

"Зеленский сказал, что ему надо конституционное согласие... Он имел согласие пойти на войну и убивать всех. Но ему надо согласие, чтобы сделать обмен территориями... Будет определенный обмен территориями. Я знаю это от россиян и благодаря разговорам со всеми, - сказал Трамп.

По словам американского президента, обмен территориями будет "на благо Украины".

"Это хорошая вещь, не плохая. Но и плохая - для обеих сторон. Это очень сложно, потому что у вас есть линия (столкновения - ред.), которая является очень неравной и будут определенные обмены землей. Мы будем менять линию фронта. Россия оккупирует значительную часть территории Украины, мы будем пытаться вернуть часть этой территории обратно Украине", - заявил он.

Также Трамп добавил, что у "Украины была тысяча миль береговой линии с океаном, а теперь ее нет, остался малый кусок возле Одессы".

 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

В Кремле такую информацию подтвердили. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.

Трамп также заявил о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, включая возвращение некоторых земель.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам. Президент Украины также подчеркнул, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВстреча Трампа и ПутинаВойна в Украине