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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп заявив, що ситуація щодо війни в Україні "вийшла з-під контролю", - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп під час закритого засідання країн-членів НАТО заявив, що ситуація довкола повномасштабної війни в Україні "повністю вийшла з-під контролю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами обізнаної особи, під час засідання Трамп заявив, що з Україною "потрібно щось робити", оскільки ситуація "повністю вийшла з-під контролю". 

"Хоча він не вдавався в деталі, цей коментар був сприйнятий як позитивний знак підтримки України з боку президента США", - пише Bloomberg. 

 

Саміт НАТО у Гаазі

З 24 по 25 червня в Гаазі триває саміт НАТО. Зокрема має відбутися засідання Ради Україна - НАТО.

Генсек Альянсу Марк Рютте відкрив саміт, зазначивши, що це відбувається "в небезпечний момент для мільярда громадян". Основна тема - збільшення видатків на оборону, але країни-члени Альянсу також обговорять і підтримку України.

Також очікується зустріч Трампа з президентом Володимиром Зеленським. Втім, у українського лідера заплановані й інші зустрічі.

У ЗМІ раніше повідомляли, що у підсумковому комюніке не буде обіцянки прийняти Україну в НАТО.

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НАТОДональд ТрампВійна в Україні