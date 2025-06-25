Трамп заявив, що ситуація щодо війни в Україні "вийшла з-під контролю", - Bloomberg

Саміт НАТО у Гаазі

З 24 по 25 червня в Гаазі триває саміт НАТО. Зокрема має відбутися засідання Ради Україна - НАТО.

Генсек Альянсу Марк Рютте відкрив саміт, зазначивши, що це відбувається "в небезпечний момент для мільярда громадян". Основна тема - збільшення видатків на оборону, але країни-члени Альянсу також обговорять і підтримку України.

Також очікується зустріч Трампа з президентом Володимиром Зеленським. Втім, у українського лідера заплановані й інші зустрічі.

У ЗМІ раніше повідомляли, що у підсумковому комюніке не буде обіцянки прийняти Україну в НАТО.

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