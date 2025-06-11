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У комюніке саміту НАТО не буде обіцянки прийняти Україну, - Bloomberg

Середа 11 червня 2025 16:10
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У комюніке саміту НАТО не буде обіцянки прийняти Україну, - Bloomberg Ілюстративне фото: НАТО не планує обіцяти Україні членство у підсумковому документі саміту в Гаазі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У підсумковому документі майбутнього саміту НАТО, ймовірно, обійдуть стороною обіцянку прийняти Україну в Альянс у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, у проекті підсумкового документа саміту відсутня перспектива вступу України до військового Альянсу. При цьому в комюніке попередніх самітів членство України в НАТО називали невідворотним.

Також Bloomberg пише, що в проєкті комюніке немає і зобов'язання надати Україні військову допомогу на 40 мільярдів доларів. Таке рішення країни-члени Альянсу ухвалили за підсумками торішнього саміту.

Проєкт комюніке присвячений винятково витратам на оборону, що різко відрізняється від торішньої підсумкової заяви, яка налічувала понад 5000 слів і містила обіцянку довгострокової допомоги Україні в галузі безпеки.

Джерела видання зазначають, що короткою буде не тільки підсумкова заява, а й сам саміт. Планується тільки вечеря з королем Нідерландів і єдине робоче засідання з питань оборонних витрат. Так у НАТО хочуть уникнути публічних суперечок між президентом Дональдом Трампом і союзниками.

Запрошення Зеленського на саміт НАТО

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-26 червня.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошував, що для участі глави держави в такому заході західні союзники мають ухвалити сильні рішення, які допоможуть Україні.

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