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Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом і не тільки: програма візиту на саміт НАТО

Гаага, Середа 25 червня 2025 12:18
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Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом і не тільки: програма візиту на саміт НАТО Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 червня зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі. Також в українського глави держави заплановані зустрічі з лідерами інших країн.

Про це РБК-Україна повідомило проінформоване джерело.

Окрім зустрічі з американським лідером, в програмі президента України також зустрічі з премʼєр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Нової Зеландії Крістофером Лаксоном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також запланована зустріч у форматі Е5 - на ній приймуть участь лідери Німеччини, Британії, Франції, Італії, Польщі та генсек НАТО. Ще один формат - N5 за участі очільників Скандинавських країн.

Зеленський у Гаазі, де проходить саміт НАТО

Нагадаємо, що вчора 24 червня, у нідерландському місті Гаага розпочався щорічний 76-й саміт НАТО. Сьогодні ж, 25 червня відбувається його пленарна сесія. Основна тема - збільшення видатків на оборону (ціль - 5 % ВВП до 2035 року). Однак союзники також обговорять і підтримку України.

Засідання триватиме 2,5 години. Після чого очікується підсумкова пресконференція генсека НАТО Марка Рютте та його окремі заяви для преси з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що вчора президент України провів зустріч з прем’єр-міністром Діком Схоофом, виступав зі зверненням до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій, а потім - до Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів.

Також на полях саміту Зеленський провів зустріч із сенаторами Конгресу США.

Після чого він мав спільну зустріч із президентами Євроради і Єврокомісії та генсеком НАТО - Антоніу Коштою, Урсулою фон дер Ляєн і Марком Рютте. Зустрічався Зеленський із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Серед іншого президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів Віллема-Александра. Зокрема президент України був серед гостей у резиденції короля під час офіційної вечері з нагоди відкриття саміту НАТО.

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Володимир Зеленський НАТО Гаага Дональд Трамп
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