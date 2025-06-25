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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп заявил, что ситуация по войне в Украине "вышла из-под контроля", - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время закрытого заседания стран-членов НАТО заявил, что ситуация вокруг полномасштабной войны в Украине "полностью вышла из-под контроля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам осведомленного лица, во время заседания Трамп заявил, что с Украиной "нужно что-то делать", поскольку ситуация "полностью вышла из-под контроля".

"Хотя он не вдавался в детали, этот комментарий был воспринят как положительный знак поддержки Украины со стороны президента США", - пишет Bloomberg.

 

 

Саммит НАТО в Гааге

С 24 по 25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. В частности должно состояться заседание Совета Украина - НАТО.

Генсек Альянса Марк Рютте открыл саммит, отметив, что это происходит "в опасный момент для миллиарда граждан". Основная тема - увеличение расходов на оборону, но страны-члены Альянса также обсудят и поддержку Украины.

Также ожидается встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, у украинского лидера запланированы и другие встречи.

В СМИ ранее сообщали, что в итоговом коммюнике не будет обещания принять Украину в НАТО.

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