Трамп заявил, что ситуация по войне в Украине "вышла из-под контроля", - Bloomberg

Саммит НАТО в Гааге

С 24 по 25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. В частности должно состояться заседание Совета Украина - НАТО.

Генсек Альянса Марк Рютте открыл саммит, отметив, что это происходит "в опасный момент для миллиарда граждан". Основная тема - увеличение расходов на оборону, но страны-члены Альянса также обсудят и поддержку Украины.

Также ожидается встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, у украинского лидера запланированы и другие встречи.

В СМИ ранее сообщали, что в итоговом коммюнике не будет обещания принять Украину в НАТО.

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