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Трамп підтвердив, що зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО сьогодні

Середа 25 червня 2025 11:59
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Трамп підтвердив, що зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО сьогодні Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки та Володимир Зеленський, президент України (колаж, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленський на саміті НАТО, який сьогодні проходить у Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує The Telegraph.

"Ми обговоримо його труднощі, трохи складнощів. Зеленський - хороший хлопець. Я маю на увазі, що зустрінуся з ним сьогодні. Не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну. Так. Здається, це найімовірніше", - заявив американський лідер.

У тому ж числі Трамп додав, що неодноразово розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним. Останній, за його словами, запропонував допомогу в питанні конфлікту між Іраном та Ізраїлем, але голова Білого дому попросив його про "допомогу щодо Росії".

"Добре, сказав я, зробіть мені послугу, допоможіть нам щодо Росії, не щодо Ірану, але він (Путін, - ред.) був дуже приємним. Ми поговоримо (з Зеленським, - ред.) про це, ми поговоримо. Я думаю, що прогрес досягається", - додав він.

Саміт НАТО у Гаазі

З 24 по 25 червня на території Гаази проходить саміт НАТО. Зокрема заплановане засідання Ради Україна-НАТО.

Тим часом ЗМІ, які ознайомилися з проектом підсумкового документа саміту, заявили, що комюніке не буде обіцянки прийняти Україну в Альянс, попри те, що протягом останніх років в підсумкових заявах самітів членство називали невідворотним.

Також вчора. 24 червня, у Білому домі заявили, що Трамп на полях саміту може зустрітися з Зеленським. Пізніше цю інформацію підтвердив голова Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак.

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