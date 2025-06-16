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На саміті в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО

Понеділок 16 червня 2025 22:59
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На саміті в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Північноатлантичний Альянс опублікував програму саміту, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Зокрема, заплановане засідання Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Згідно з програмою, увечері 24 червня запланована робоча вечеря Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ під головуванням заступника генсека Альянсу.

Це єдиний публічний захід за участю держави, що не входить до НАТО, згаданий у програмі.

В цей же час, за програмою, глави держав та урядів країн-союзниць у супроводі дружин і чоловіків будуть прибувати до палацу Huis ten Bosch для участі у "соціальній вечері" на запрошення Короля й Королеви Нідерландів.

Зустріч Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів відбудеться наступного дня, 25 червня, під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Саміт НАТО в Гаазі

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня. На зустріч запросили й президента України Володимира Зеленського.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомляв, що під час саміту країни-члени Альянсу обговорюватимуть військову допомогу Україні. Вони хочуть переконатися, що Київ в найкращій позиції для продовження боротьби з Росією, а мирна угода після завершення бойових дій буде тривалою.

Також, за його словами, у декларації саміту НАТО у Гаазі, який відбудеться наприкінці червня, буде чітко прописана військова допомога Україні.

За даними Radio Free Europe, саміт НАТО замість трьох днів триватиме два дні. Це пов'язано з тим, що в Альянсі побоюються нового скандалу з президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема, видання нагадало саміт НАТО 2018 року в Брюсселі, коли був перший президентський термін Трампа. Тоді відео напруженої суперечки з колишнім генсеком Єнсом Столтенбергом визначило тон засідання. Трамп зі свого боку пригрозив повністю вивести США з військової організації.

Для того, щоб уникнути приводів для конфлікту на саміті в червні, захід буде скорочено з трьох днів до двох. Програму ще не затвердили, але, найімовірніше, у перший день буде офіційна вечеря, а в другий - дві робочі сесії. Одна буде зосереджена на витратах на оборону, а інша на питаннях розвитку оборонної промисловості.

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