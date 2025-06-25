Трамп заявив, що ситуація щодо війни в Україні "вийшла з-під контролю", - Bloomberg

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп під час закритого засідання країн-членів НАТО заявив, що ситуація довкола повномасштабної війни в Україні "повністю вийшла з-під контролю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.