Трамп заявил, что ситуация по войне в Украине "вышла из-под контроля", - Bloomberg

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время закрытого заседания стран-членов НАТО заявил, что ситуация вокруг полномасштабной войны в Украине "полностью вышла из-под контроля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.