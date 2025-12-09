Трамп заявив, що Росія має вигіднішу позицію на переговорах

Президент США Дональд Трамп вважає, що на переговорах щодо завершення війни сильніші позиції нині має Росія, ніж Україна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це американський президент сказав в інтерв’ю Politico.
Відповідаючи на запитання, яка країна нині перебуває у більш вигідному становищі на переговорах Трамп заявив.
"У цьому немає жодних сумнівів. Це Росія. Це набагато більша країна", - сказав американський президент.
Трамп вважає, що війна, на його думку, взагалі не мала б статися, якби "він тоді був президентом, і вона не траплялася чотири роки".
"Я спостерігав, як це відбувається, і сказав: "Ого, вони тут створять проблеми". І це почалося, і це могло перерости у Третю світову війну, чесно кажучи", - продовжив Трамп.
Водночас він зазначив, що наразі такий сценарій, ймовірно, не загрожує.
Нагадаємо, адміністрація Трампа підготувала проєкт рамкової угоди, яку пропонують як основу для завершення війни. Початкова версія містила 28 пунктів.
Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.
Серед запропонованих положень були: відведення українських військ з частини територій Донбасу, включно з районами, які нині перебувають під контролем України.
Також йшлося про обмеження або скорочення чисельності української армії - у первинному варіанті йшлося про її зменшення.
Після критики як з боку України, так і з боку європейських партнерів, документ частково переробили: замість 28 пунктів тепер він містить близько 20.
Українські та американські делегації продовжують консультації, намагаючись узгодити базові принципи можливого мирного врегулювання.
Днями українські представники провели чергові переговори з американською стороною щодо мирного плану після того, як представники Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер - обговорили мирні пропозиції з диктатором Володимиром Путіним у Москві.
6 грудня відбулася двогодинна телефонна розмова президента України Володимира Зеленського Віткоффом та Кушнером.
За даними джерел Axios, сторони обговорювали території та гарантії безпеки. Щодо другого питання фактично досягнуто згоди.
Тим часом днями Трамп заявив, що розчарований, оскільки український лідер ще не прочитав нового проєкту мирної угоди США.