Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали

"Я думаю, що з високою ступенем впевненості ми його затримали", - сказав Трамп під час виступу на Fox News.

Американський президент заявив, що хтось "дуже близький до вбивці здав його".

Трамп додав, що детальна інформація буде оголошена пізніше сьогодні.