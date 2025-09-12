UA

Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Підозрюваного у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка затримали сьогодні, 12 вересня.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я думаю, що з високою ступенем впевненості ми його затримали", - сказав Трамп під час виступу на Fox News.

Американський президент заявив, що хтось "дуже близький до вбивці здав його".

Трамп додав, що детальна інформація буде оголошена пізніше сьогодні.

Вбивство Чарлі Кірка

Нагадаємо, у середу, 10 вересня, під час дебатів в Університеті долини Юти, приблизно через двадцять хвилин після початку виступу правого активіста Чарлі Кірка, пролунали постріли. Активіста з пораненнями госпіталізували.

За даними Департаменту громадської безпеки штату Юта, який разом з ФБР веде розслідування, стрілець, ймовірно, зробив один постріл з даху сусідньої будівлі на території університетського кампусу в рамках "цілеспрямованої атаки".

Пізніше президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що Кірк помер від отриманого поранення.

Після цього американські слідчі повідомили про затримання ймовірного вбивці консервативного активіста Чарлі Кірка, проте після допиту підозрюваного звільнили.

Трамп заявив, що на причетних до вбивства Чарлі Кірка влаштували "полювання" та сподіваються невдовзі його затримати.

Більше про те, що відомо про вбивство Кірка, чи затримали стрільця та як реагують на надзвичайну подію в США та світі - у матеріалі РБК-Україна.

