Трамп заявил, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка задержали

"Я думаю, что с высокой степенью уверенности мы его задержали", - сказал Трамп во время выступления на Fox News.

Американский президент заявил, что кто-то "очень близкий к убийце сдал его".

Трамп добавил, что подробная информация будет объявлена позже сегодня.