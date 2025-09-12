RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп заявил, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка задержали

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Подозреваемого в убийстве правого активиста Чарли Кирка задержали сегодня, 12 сентября.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что с высокой степенью уверенности мы его задержали", - сказал Трамп во время выступления на Fox News.

Американский президент заявил, что кто-то "очень близкий к убийце сдал его".

Трамп добавил, что подробная информация будет объявлена позже сегодня.

 

Убийство Чарли Кирка

Напомним, в среду, 10 сентября, во время дебатов в Университете долины Юты, примерно через двадцать минут после начала выступления правого активиста Чарли Кирка, раздались выстрелы. Активиста с ранениями госпитализировали.

По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который вместе с ФБР ведет расследование, стрелок, вероятно, произвел один выстрел с крыши соседнего здания на территории университетского кампуса в рамках "целенаправленной атаки".

Позже президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что Кирк скончался от полученного ранения.

После этого американские следователи сообщили о задержании предполагаемого убийцы консервативного активиста Чарли Кирка, однако после допроса подозреваемого освободили.

Трамп заявил, что на причастных к убийству Чарли Кирка устроили "охоту" и надеются вскоре его задержать.

Больше о том, что известно об убийстве Кирка, задержали ли стрелка и как реагируют на чрезвычайное происшествие в США и мире - в материале РБК-Украина.

Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп