Трамп: на вбивць Чарлі Кірка фактично оголошено полювання

П'ятниця 12 вересня 2025 01:35
Трамп: на вбивць Чарлі Кірка фактично оголошено полювання
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп заявив, що на причетних до вбивства Чарлі Кірка влаштували "полювання" та сподіваються невдовзі його затримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"В нас існує група радикальних лівих божевільних і ми збираємося вирішити цю проблему (знайти вбивць. - ред.)", - сказав глава держави.

Трамп також назвав стрільця, який застрелив Кірка "справжньою твариною" і назвав "ганебним" те, що він зробив.

Водночас, президент нагадав, що Чарлі Кірк був "великим противником насильства".

"Я думаю так само. Він (Кірк. - ред.) був прихильником ненасильницьких методів. Я б хотів, щоб люди реагували саме так", - сказав Трамп.

Убивство Чарлі Кірка

Чарльз (Чарлі) Джеймс Кірк був відомим американським консервативним активістом, публіцистом і медіаперсоною.

З 2021 року активіст керував організацією Turning Point USA (TPUSA), що стала найбільшим студентським рухом консервативного спрямування та має мільйони послідовників у соцмережах.

Кірк регулярно критикував військову допомогу США для України та політику президента Володимира Зеленського. Зокрема, активіст звинувачував українського лідера в небажанні завершувати війну з Росією.

10 вересня невідомий снайпер застрелив Чарлі Кірка під час дебатів в Університеті долини Юта.

ФБР затримали двох підозрюваних у вбивстві, але згодом виявилося, що вони не причетні, тож їх відпустили.

Президент Трамп обіцяє знайти кожного, хто організував, спланував і виконав убивство Кірка.

