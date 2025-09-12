Трамп: на вбивць Чарлі Кірка фактично оголошено полювання
Президент США Дональд Трамп заявив, що на причетних до вбивства Чарлі Кірка влаштували "полювання" та сподіваються невдовзі його затримати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"В нас існує група радикальних лівих божевільних і ми збираємося вирішити цю проблему (знайти вбивць. - ред.)", - сказав глава держави.
Трамп також назвав стрільця, який застрелив Кірка "справжньою твариною" і назвав "ганебним" те, що він зробив.
Водночас, президент нагадав, що Чарлі Кірк був "великим противником насильства".
"Я думаю так само. Він (Кірк. - ред.) був прихильником ненасильницьких методів. Я б хотів, щоб люди реагували саме так", - сказав Трамп.
Убивство Чарлі Кірка
Чарльз (Чарлі) Джеймс Кірк був відомим американським консервативним активістом, публіцистом і медіаперсоною.
З 2021 року активіст керував організацією Turning Point USA (TPUSA), що стала найбільшим студентським рухом консервативного спрямування та має мільйони послідовників у соцмережах.
Кірк регулярно критикував військову допомогу США для України та політику президента Володимира Зеленського. Зокрема, активіст звинувачував українського лідера в небажанні завершувати війну з Росією.
10 вересня невідомий снайпер застрелив Чарлі Кірка під час дебатів в Університеті долини Юта.
ФБР затримали двох підозрюваних у вбивстві, але згодом виявилося, що вони не причетні, тож їх відпустили.
Президент Трамп обіцяє знайти кожного, хто організував, спланував і виконав убивство Кірка.