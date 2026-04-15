Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку

Блокада США Ормузької протоки

Нагадаємо, блокада Ормузької протоки Сполученими Штатами була введена в понеділок, 13 квітня, за наказом президента Дональда Трампа після зриву переговорів про мир між Вашингтоном та Тегераном.

Трамп пригрозив, що порушників, які наблизяться до блокади, буде ліквідовано. Американський президент також тоді похизувався, що військово-морські сили Ірану "лежать на дні моря", а 158 кораблів Тегерану повністю знищені.

Як відомо, окрім суден, які прямують в Іран чи з нього, Штати також блокують кораблі, що платять Тегерану за прохід Ормузькою протокою.

При цьому союзники США відмовились допомагати Трампу в блокуванні протоки.

Однак китайський танкер Rich Starry, що перебуває під санкціями США, 14 квітня пройшов через Ормузьку протоку. Танкер подолав водний шлях, попри блокаду, встановлену військовими США.

Також РБК-Україна писало, що блокада суден в Ормузькій протоці Сполученими Штатами тягне за собою ризики. Американські військові кораблі у вузькій протоці можуть стати мішенню для ракет та дронів з дуже коротким часом на реакцію.

Крім того, затягування конфлікту посилює внутрішній тиск на Трампа - ціни на бензин можуть залишатися високими, що є політичною проблемою для республіканців перед проміжними виборами.