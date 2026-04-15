Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

Блокада США Ормузского пролива

Напомним, блокада Ормузского пролива Соединенными Штатами была введена в понедельник, 13 апреля, по приказу президента Дональда Трампа после срыва переговоров о мире между Вашингтоном и Тегераном.

Трамп пригрозил, что нарушители, которые приблизятся к блокаде, будут ликвидированы. Американский президент также тогда похвастался, что военно-морские силы Ирана "лежат на дне моря", а 158 кораблей Тегерана полностью уничтожены.

Как известно, кроме судов, следующих в Иран или из него, Штаты также блокируют корабли, которые платят Тегерану за проход через Ормузский пролив.

При этом союзники США отказались помогать Трампу в блокировании пролива.

Однако китайский танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США, 14 апреля прошел через Ормузский пролив. Танкер преодолел водный путь, несмотря на блокаду, установленную военными США.

Также РБК-Украина писало, что блокада судов в Ормузском проливе Соединенными Штатами влечет за собой риски. Американские военные корабли в узком проливе могут стать мишенью для ракет и дронов с очень коротким временем на реакцию.

Кроме того, затягивание конфликта усиливает внутреннее давление на Трампа - цены на бензин могут оставаться высокими, что является политической проблемой для республиканцев перед промежуточными выборами.