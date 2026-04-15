Китай не постачає зброю Ірану? Трамп розкрив деталі листування з Сі Цзіньпіном

Про це Трамп розповів в інтерв’ю Fox Business, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Трамп розповів, що написав листа Сі через занепокоєння щодо продажу зброї на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

"Він (Сі Цзіньпін - ред.) відповів на лист, який я написав, бо чув, що Китай надає зброю, тобто, ви бачите це всюди, Ірану - що Китай надає зброю", - сказав президент США в інтерв'ю, яке було записано у вівторок, 14 квітня.

"І я написав йому листа з проханням не робити цього, а він написав мені листа, в якому сказав, що, по суті, він цього не робить", - заявив він.

Американський президент не уточнив, коли саме були надіслані листи.

Трамп також применшив вплив дій США щодо Ірану та Венесуели, коли його запитали, як це вплине на динаміку майбутнього саміту з Сі.

"Я не думаю, що це вплине. Я маю на увазі, що він - людина, яка потребує нафти. А ми - ні", - сказав він.

Раніше цього тижня він заявляв журналістам, що лідер Китаю безпосередньо не контактував із ним щодо іранського конфлікту, додавши, що, на його думку, китайський лідер "також хотів би, щоб це закінчилося".

Обмін листами відбувся напередодні запланованого на 14-15 травня візиту Трампа до Пекіна, де має відбутися саміт із Сі Цзіньпіном.