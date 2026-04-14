Підсанкційний китайський танкер перетнув Ормузьку протоку попри блокаду
Китайський танкер Rich Starry, що перебуває під санкціями США, 14 квітня пройшов через Ормузьку протоку. Танкер подолав водний шлях, попри блокаду, встановлену військовими США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Rich Starry став першим судном, яке змогло перетнути протоку та залишити Перську затоку з моменту введення військової блокади.
Танкер середнього розміру перевозить близько 250 тисяч барелів метанолу. Згідно з даними трекерів, він був завантажений у порту Хамрія (ОАЕ), а на його борту перебуває китайський екіпаж.
Власник судна, компанія Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, разом із самим танкером внесені до санкційних списків США за комерційну співпрацю з Іраном.
Крім того, у напрямку затоки пройшов ще один підсанкційний танкер - Murlikishan (раніше відомий під назвою MKA).
За інформацією аналітичної компанії Kpler, порожній танкер, який раніше залучався до транспортування російської та іранської нафти, має 16 квітня завантажити мазут в Іраку.
Що передувало
Вчора, 13 квітня, США розпочали анонсовану американським президентом Дональдом Трампом блокаду Ірану. Він пригрозив, що порушники, які наблизяться до блокади, будуть ліквідовані.
Американський президент також повідомив, що військово-морські сили Ірану "лежать на дні моря" і повністю знищені 158 кораблів Тегерану.
Перед цим, 11 квітня, в Пакистані пройшли переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Сторонам не вдалось досягти результату - Тегеран відмовився від вимог американської сторони.
Після провалу переговорів Трамп оголосив про морську блокаду Ормузької протоки. Він наголосив, що американські кораблі перехоплюватимуть усі судна, що сплатили Ірану мито за прохід.