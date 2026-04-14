ua en ru
Вт, 14 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Підсанкційний китайський танкер перетнув Ормузьку протоку попри блокаду

11:54 14.04.2026 Вт
2 хв
США ввели санкції як проти судна, так і проти його власника
aimg Валерій Ульяненко
Підсанкційний китайський танкер перетнув Ормузьку протоку попри блокаду Ілюстративне фото: танкер був завантажений у порту Хамрія в ОАЕ (Getty Images)

Китайський танкер Rich Starry, що перебуває під санкціями США, 14 квітня пройшов через Ормузьку протоку. Танкер подолав водний шлях, попри блокаду, встановлену військовими США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Rich Starry став першим судном, яке змогло перетнути протоку та залишити Перську затоку з моменту введення військової блокади.

Танкер середнього розміру перевозить близько 250 тисяч барелів метанолу. Згідно з даними трекерів, він був завантажений у порту Хамрія (ОАЕ), а на його борту перебуває китайський екіпаж.

Власник судна, компанія Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, разом із самим танкером внесені до санкційних списків США за комерційну співпрацю з Іраном.

Крім того, у напрямку затоки пройшов ще один підсанкційний танкер - Murlikishan (раніше відомий під назвою MKA).

За інформацією аналітичної компанії Kpler, порожній танкер, який раніше залучався до транспортування російської та іранської нафти, має 16 квітня завантажити мазут в Іраку.

Що передувало

Вчора, 13 квітня, США розпочали анонсовану американським президентом Дональдом Трампом блокаду Ірану. Він пригрозив, що порушники, які наблизяться до блокади, будуть ліквідовані.

Американський президент також повідомив, що військово-морські сили Ірану "лежать на дні моря" і повністю знищені 158 кораблів Тегерану.

Перед цим, 11 квітня, в Пакистані пройшли переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Сторонам не вдалось досягти результату - Тегеран відмовився від вимог американської сторони.

Після провалу переговорів Трамп оголосив про морську блокаду Ормузької протоки. Він наголосив, що американські кораблі перехоплюватимуть усі судна, що сплатили Ірану мито за прохід.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Близький Схід Ормузька протока
Новини
Військовий збір залишиться і після війни: Зеленський підписав закон
Військовий збір залишиться і після війни: Зеленський підписав закон
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта