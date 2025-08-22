Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп не хотів би бути присутнім на зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Спочатку треба побачити, як вони працюватимуть разом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку наводить CNN.
"Побачимо, чи Путін і Зеленський будуть працювати разом. Знаєте, вони трохи нагадують олію та оцет. Вони не дуже добре ладнають між собою з очевидних причин, але побачимо", - сказав Трамп.
А потім, за словами президента США, стане зрозуміло, чи доведеться йому бути на зустрічі.
"Я б краще не їхав. Краще, щоб вони провели зустріч і подивилися, як вони можуть це зробити. Але тим часом вони продовжують воювати й продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно, тому що вони зараз втрачають 7 тисяч людей на тиждень", - підкреслив Трамп.
Тому, як зазначив американський лідер, він хоче подивитися, "чи зможемо ми це зупинити".
"Я зупинив сім воєн. Я хотів би зробити це. Я думав, що ця буде середньою за рівнем складності. А вона виявляється найскладнішою", - додав він.
Нагадаємо, спершу розглядали формат тристоронніх перемовин, однак після саміту у Вашингтоні президент США Дональд Трамп запропонував, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін зустрілися сам на сам.
За даними ЗМІ, Кремль пропонував провести переговори в Москві, але Зеленський відмовився. Білий дім натомість розглядав варіант Будапешта, утім офіційного підтвердження цього поки немає.
Зеленський заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він не виключає можливості провести переговори в Туреччині.
Водночас, як повідомили в МЗС Росії, Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".
Сьогодні у Росії заявили, що Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч Зеленського та Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.
Тим часом український президент впевнений, що росіяни роблять усе, щоб зустріч не відбулася.