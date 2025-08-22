Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна

"Побачимо, чи Путін і Зеленський будуть працювати разом. Знаєте, вони трохи нагадують олію та оцет. Вони не дуже добре ладнають між собою з очевидних причин, але побачимо", - сказав Трамп.

А потім, за словами президента США, стане зрозуміло, чи доведеться йому бути на зустрічі.

"Я б краще не їхав. Краще, щоб вони провели зустріч і подивилися, як вони можуть це зробити. Але тим часом вони продовжують воювати й продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно, тому що вони зараз втрачають 7 тисяч людей на тиждень", - підкреслив Трамп.

Тому, як зазначив американський лідер, він хоче подивитися, "чи зможемо ми це зупинити".

"Я зупинив сім воєн. Я хотів би зробити це. Я думав, що ця буде середньою за рівнем складності. А вона виявляється найскладнішою", - додав він.