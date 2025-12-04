ua en ru
Путін відхилив частину мирних пропозицій США щодо України

Росія, Четвер 04 грудня 2025 09:47
Путін відхилив частину мирних пропозицій США щодо України Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що відхилив частину мирних пропозицій США щодо України, а загалом в американському "мирному плані" тепер 27 пунктів, розділених на чотири пакети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна, яку цитують російські ЗМІ.

Зокрема російський диктатор заявив, що зустріч зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером тривала довго, тому що США запропонували пройти по кожному пункту мирних пропозицій. Мовляв, це була "корисна та потрібна зустріч".

Також Путін сказав, що відтепер у "мирному плані" аж 27 пунктів. За його заявою, американська сторона нібито "розділила 27 пунктів свого плану на чотири окремі пакети й запропонувала обговорювати їх по черзі".

Частину мирних пропозицій США при цьому Росія, за словами диктатора, відхилила. Які саме це були пропозиції, Путін не сказав.

"Росія не погодилася з якимись пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота", - заявив він.

Зазначимо, що в цьому інтерв'ю Путін публічно розмріявся, що Росія "у будь-якому випадку" захопить Донбас, а також південні та східні області України. Диктатор цинічно заявив, що Київ, мовляв, "обрав воювати".

Нагадаємо, що Віткофф та Кушнер 2 грудня прибули до Москви, щоб обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним доопрацьований документ. Зустріч тривала п'ять годин, після неї помічник Путіна Юрій Ушаков, заявив, що компроміс поки не знайдено, але сторони готові працювати далі.

Формулювання Ушакова були сприйняті як відмова Путіна від мирного плану США. Але речник Кремля Дмитро Пєсков наступного дня стверджував, що це нібито не так.

