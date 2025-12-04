США поділили мирний план на чотири "пакети", України стосується тільки один, - ЗМІ

США розділили свій "мирний план" на чотири "пакети", кожен з яких планують обговорити з росіянами. Один з "пакетів" стосується питань суверенітету України, інші - економічного співробітництва США та Росії, європейської безпеки тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Видання із посиланням на власні джерела пише, що переговори щодо цих чотирьох "пакетів" ведуть паралельно. Один з "пакетів" - це питання українського суверенітету, такі, як обмеження її армії та дальності ракет.

Інші "пакети" питання територіальних поступок, економічну співпрацю між США та Росією після війни, а також ширші питання європейської безпеки. При цьому оригінальний "план" містив 28 пунктів, майже всі з них були неприйнятними для України та Європи. Тому план було перероблено.

Але після цього своє невдоволення висловили вже росіяни. Видання зазначає, що така реакція російського диктатора Володимира Путіна на "мирний план" США не стала чимось несподіваним, оскільки його цілі не змінилися.

" Путін кілька тижнів тому сказав: це може зайняти багато часу - ми досягнемо наших цілей; це може коштувати дорожче та тривати довше, ніж нам хочеться, але ми це зробимо... Я насправді думаю, що це їхній менталітет", - сказав з цього приводу державний секретар США Марко Рубіо.

Проблематика пошуку миру

П'ятигодинна зустріч спецпосланців президента США Дональда Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера - з Путіним у Кремлі стала шостою та найдовшою зустріччю, коли американці та росіяни обговорювали план. Саме за підсумками зустрічі стало відомо про розділення мирних пропозицій на пакети.

Україна, зі свого боку, має низку умов, якими не збирається поступатися. А у Європі та у Вашингтоні панує скептицизм щодо успіху мирних ініціатив.

Будь-яка угода, яка покладе край війні, буде болісною та несправедливою. Здається, що нам ще дуже далеко до набору умов, які відповідають мінімально прийнятним критеріям Росії та є достатньо прийнятними для України, щоб Сполучені Штати могли переконати Київ прийняти їх", - висловилася військовий аналітик Defense Priorities Дженніфер Кавана.