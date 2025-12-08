ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський очікує доповідь Умєрова і Гнатова щодо готовності США коригувати мирний план

Понеділок 08 грудня 2025 00:36
Зеленський очікує доповідь Умєрова і Гнатова щодо готовності США коригувати мирний план Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу Андрій Гнатов вже на шляху в Європу. Від них очікується доповідь щодо готовності США модифікувати нюанси мирного плану.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.

Глава держави зазначив, що цими днями Умєров і Гнатов провели предметні розмови з представниками президента США Дональда Трампа.

"Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з "рускімі"", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що у суботу провів розмову зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером та висловив подяку за готовність працювати 24/7.

"Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі", - резюмував президент.

Мирний план США

Нагадаємо, за даними Axios, Зеленський під час суботніх переговорів з Віткоффом і Кушнером обговорював два ключові питання - території та гарантії безпеки. Джерела кажуть, що перша тема складна, але щодо другої є прогрес.

Також зазначимо, що сьогодні, 8 грудня, Зеленський прибуде з візитом до Лондона, де зустрінеться з главою уряду Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Вони обговорюватимуть поточні переговори щодо мирного плану.

Водночас Bloomberg поінформувало, що європейські лідери намагаються переконати Зеленського не йти на можливу угоду про виведення ЗСУ з Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів.

