Трамп заявив про новий дедлайн Путіну, а РФ завдала комбінованого удару по Україні: новини за 28 липня

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 28 липня - у матеріалі РБК-Україна .

Україна вперше отримає азербайджанський газ Трансбалканським коридором

За даними НАК "Нафтогаз Україна", уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.

"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У Росії колапс в аеропортах: хакери заявили про атаку на найбільшу авіакомпанію

Найбільший авіаперевізник РФ "Аерофлот" скасував щонайменше 49 рейсів із московського аеропорту Шереметьєво. У терміналах - хаос і довгі черги. Офіційна версія авіакомпанії - "технічний збій".

Водночас хакерське угруповання Silent Crow та білоруські "Кіберпартизани BY" взяли відповідальність за атаку. Вони заявили, що перебували в системі "Аерофлоту" близько року та знищили його ІТ-інфраструктуру.

Пошкоджена висотка в Києві та "Кинджали" на Хмельниччину: все про наслідки обстрілу

У ніч на 28 липня російські війська завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет, а вранці продовжили атаку, використовуючи "Кинджали". Під ударом зокрема опинилися Київ, Кропивницький та Старокостянтинів.

Окупанти тероризували українські регіони всю ніч ударними дронами. Після чого вже під ранок, близько 04:00 години окрім безпілотників в повітряному просторі України фіксували й російські ракети, які рухалися різними напрямками. Їх противник запустив зі стратегічної авіації.

Вже близько 08:00 масштабна повітряна тривога знову охопила Україну. Ворог підняв у повітря МіГ-31К. Моніторингові канали писали про пуск аеробалістичних ракет "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова.

Трамп озвучив новий дедлайн для Путіна щодо перемир'я

Президент США Дональд Трамп скоротив свій дедлайн у 50 днів, який дав російському диктатору Володимиру Путіну для перемир'я з Україною.

За словами Трампа, він дає Росії "10 або 12" днів, щоб вирішити питання України, оскільки "прогресу не досягнуто".

"Я встановлю новий термін, приблизно 10, 10 або 12 днів. Немає причин чекати. Це було 50 днів, я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу", - сказав він

"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України

"На третьому раунді переговорів, що відбувся 23 липня, було ухвалено рішення про обмін військовополоненими. Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл було створено в Стамбулі, так і стіл миру знову буде накрито в Туреччині - і ця кровопролитна війна буде завершена", - зазначив президент Туреччини.

Росія модернізує "Шахеди": Федоров розкрив плани окупантів

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що невдовзі окупанти обов'язково будуть переходити на реактивні дрони. Саме тому в Україні потрібно вже працювати над вирішенням цієї проблеми.

РФ скоротила атаки "Калібрами" з акваторії Чорного моря: у ВМС назвали причини

Росія стала рідше запускати по Україні крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Однією з причин може бути їхня не дуже висока ефективність.

"Цього місяця в нас підтверджено одне застосування - 21 (липня - ред.), і в принципі це вже для московитів досить стала практика, тому що попередні місяці, якщо брати весну, вони використовували носії раз на місяць", - заявив спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії: Bloomberg дізналося деталі

Сполучені Штати Америки вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії. Це є сигналом російському диктатору Володимиру Путіну про те, що США залишаються відданими європейській безпеці.

Як повідомляє Bloomberg, про це свідчать дані з відкритих джерел і польотів американської авіації.

Зокрема, 16 липня транспортник C-17 із транспондером вилетів з бази Кіртланд у Нью-Мексико, де зберігається ядерна зброя, і приземлився на авіабазі в британському місті Лейкенхіт. Він не пролітав над територією жодної іншої країни