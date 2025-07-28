У Росії колапс в аеропортах: хакери заявили про атаку на найбільшу авіакомпанію

Сьогодні, 28 липня, в роботі найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот" стався масштабний збій, через який було скасовано багато рейсів. Хакери взяли на себе відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського авіаперевізника та Telegram-канали РФ .

Зазначається, що через збій було скасовано щонайменше 49 рейсів із московського аеропорту Шереметьєво. Зокрема, скасовано рейси до Єкатеринбурга, Челябінська, Ставрополя, Мінеральних Вод, кілька рейсів до Санкт-Петербурга, а також до Мінська, Єревана та низки інших російських міст.

У терміналах аеропорту утворилися довгі черги пасажирів.

За офіційною версією компанії, відбувся технічний збій у роботі інформаційних систем.

Однак, як згодом стало відомо, хакерське угруповання Silent Crow разом із білоруськими "Кіберпартизанами BY" взяло на себе відповідальність за атаку.

Хакери стверджують, що знищили ІТ-інфраструктуру авіакомпанії "Аерофлот".

За їхніми словами, операція тривала майже рік, протягом якого їм вдалося проникнути в корпоративну мережу компанії.

Вони заявляють, що отримали доступ до баз даних із записами про історію перельотів, системами контролю персоналу та внутрішніми телефонними розмовами.

Також повідомляється про знищення приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів.

Офіційних підтверджень кібератаки наразі немає, але в російському інформаційному просторі ширяться припущення про причетність хакерів до інциденту.