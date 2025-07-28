У Росії колапс в аеропортах: хакери заявили про атаку на найбільшу авіакомпанію
Сьогодні, 28 липня, в роботі найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот" стався масштабний збій, через який було скасовано багато рейсів. Хакери взяли на себе відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського авіаперевізника та Telegram-канали РФ.
Зазначається, що через збій було скасовано щонайменше 49 рейсів із московського аеропорту Шереметьєво. Зокрема, скасовано рейси до Єкатеринбурга, Челябінська, Ставрополя, Мінеральних Вод, кілька рейсів до Санкт-Петербурга, а також до Мінська, Єревана та низки інших російських міст.
У терміналах аеропорту утворилися довгі черги пасажирів.
За офіційною версією компанії, відбувся технічний збій у роботі інформаційних систем.
Однак, як згодом стало відомо, хакерське угруповання Silent Crow разом із білоруськими "Кіберпартизанами BY" взяло на себе відповідальність за атаку.
Хакери стверджують, що знищили ІТ-інфраструктуру авіакомпанії "Аерофлот".
За їхніми словами, операція тривала майже рік, протягом якого їм вдалося проникнути в корпоративну мережу компанії.
Вони заявляють, що отримали доступ до баз даних із записами про історію перельотів, системами контролю персоналу та внутрішніми телефонними розмовами.
Також повідомляється про знищення приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів.
Офіційних підтверджень кібератаки наразі немає, але в російському інформаційному просторі ширяться припущення про причетність хакерів до інциденту.
Колапс у російських аеропортах
Нагадаємо, раніше в РФ також стався масштабний збій у трьох найбільших аеропортах. Унаслідок цього авіакомпанії могли втратити понад 250 млн доларів.
Тоді 5-6 липня в російських аеропортах скасували сотні авіарейсів. На цьому тлі мер Москви Сергій Собянін скаржився, що в напрямку російської столиці летіли дрони і їх "збивала" протиповітряна оборона.
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